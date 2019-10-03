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В Витебске парень украл двухметрового медведя и подарил знакомой

03 октября 2019 10:48
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Новости Беларуси. В Витебске двое парней вынесли из тира пневматическое оружие и плюшевого медведя высотой два с половиной метра.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 20-летний местный житель предложил своему другу быстрый, но незаконный способ заработка. Ребята условились в районе полуночи проникнуть в одну из палаток в Парке Победителей.

Пока один молодой человек стоял на страже, другой проник внутрь тира. Он забрал пневматические винтовки и плюшевого медведя. Игрушку парень подарил знакомой, а оружие было решено продать.

Однако планам ребят помешали правоохранители. Украденное изъято, молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Месяцем ранее мы сообщали, что в Витебске двое мужчин воровали велосипеды.

Злоумышленники хотели открыть прокат – подробнее здесь.

# Кража # происшествия

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