В Барановичах на территории предприятия под колёсами МАЗа погиб рабочий

Новости Беларуси. 2 октября около половины одиннадцатого утра в Барановичах МАЗ сбил рабочего на территории предприятия.

Как сообщает Следственный комитет, 46-летний житель Ляховичского района двигался на МАЗе с полуприцепом по территории предприятия в Барановичах. В какой-то момент произошёл наезд на 47-летнего мужчину.