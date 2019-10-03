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В Барановичах на территории предприятия под колёсами МАЗа погиб рабочий

03 октября 2019 08:24
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Новости Беларуси. 2 октября около половины одиннадцатого утра в Барановичах МАЗ сбил рабочего на территории предприятия.

Как сообщает Следственный комитет, 46-летний житель Ляховичского района двигался на МАЗе с полуприцепом по территории предприятия в Барановичах. В какой-то момент произошёл наезд на 47-летнего мужчину.

В Барановичах на территории предприятия под колёсами МАЗа погиб рабочий-1

Фото: Следственный комитет

Пострадавший от полученных травм погиб на месте. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.

Место ДТП осмотрено, допрошены подозреваемый и свидетели, назначено проведение ряда экспертиз.

Летом 2019 года в Лепельском районе комбайнёр попал в жатку.

Мужчина погиб – подробнее здесь.

# Гибель рабочего # происшествия

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