Прямой эфир

В Бресте рабочие нашли на глубине метра костные останки

03 октября 2019 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте во время прокладки канализационных труб рабочие обнаружили костные останки.

Как сообщает УГКСЭ по Брестской области, 1 октября рабочие обнаружили останки на глубине около метра. К месту происшествия была направлена СОГ.

По предварительной информации, осмотр костных фрагментов показал, что захоронены  были не менее двух человек. Останкам более 70 лет. Назначено проведение медико-криминалистической экспертизы.

Ведётся проверка.

В прошлой месяце в Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костными останками.

В песке было найдено около 30 фрагментов костей – здесь подробности.

# Перезахоронение останков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичах на территории предприятия под колёсами МАЗа погиб рабочий
03 октября 2019 08:24

В Барановичах на территории предприятия под колёсами МАЗа погиб рабочий

В Минском районе найдена пропавшая 23 сентября девушка
03 октября 2019 08:12

В Минском районе найдена пропавшая 23 сентября девушка

В Солигорском районе спасатели освободили засыпанного землёй мужчину
03 октября 2019 07:51

В Солигорском районе спасатели освободили засыпанного землёй мужчину