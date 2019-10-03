В Бресте рабочие нашли на глубине метра костные останки

Новости Беларуси. В Бресте во время прокладки канализационных труб рабочие обнаружили костные останки.
Как сообщает УГКСЭ по Брестской области, 1 октября рабочие обнаружили останки на глубине около метра. К месту происшествия была направлена СОГ.
По предварительной информации, осмотр костных фрагментов показал, что захоронены были не менее двух человек. Останкам более 70 лет. Назначено проведение медико-криминалистической экспертизы.
Ведётся проверка.
В прошлой месяце в Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костными останками.
В песке было найдено около 30 фрагментов костей – здесь подробности.