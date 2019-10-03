В Витебске Opel сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 2 октября около семи вечера в Витебске произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 58-летний местный житель за рулём Opel Zafira двигался по улице Гагарина. В определённый момент перед машиной оказалась 64-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Гражданка получила телесные повреждения и была доставлена в травматологическое отделение.

По факту аварии ведётся проверка.

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