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В Витебске нетрезвый пассажир троллейбуса напал на кондуктора

11 марта 2020 11:01
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Новости Беларуси. В Витебске около семи вечера пассажир троллейбуса избил кондуктора. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, на одной из остановок подозреваемый вошёл в салон, предъявил проездной билет и сел. Когда транспортное средство проезжало возле инфекционной больницы, фигурант внезапно несколько раз ударил в голову 52-летнего кондуктора. 

Потерпевший обратился к водителю с просьбой вызвать милиционеров. Когда кондуктор проходил мимо пассажира, тот снова напал. 

Прибывшие правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что подозреваемым является 62-летний витеблянин, который ранее судим не был. Фигурант сказал, что у него помутилось сознание из-за выпитого алкоголя. 

Возбуждено уголовное дело. 

Зимой 2020 года в Минске были оторваны зеркала у 17 автомобилей. 

В правонарушении подозревался местный житель – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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