В Минске стажёрка украла деньги из кассы в первый рабочий день

Новости Беларуси. В Минске девушка-продавец похитила из кассового аппарата наличность в первый рабочий день.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям с заявлением обратился директор столичного общепита. Заявитель пояснил, что у него пропали деньги из кассы и 22-летняя стажёрка, у которой был первый рабочий день.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции выяснили, что когда девушка осталась одна, она открыла кассовый аппарат, забрала примерно 440 рублей и ушла.

Подозреваемая была задержана «по горячим следам». Гомельчанка сказала, что деньги были ей нужны, чтобы сделать бабушке лазерную коррекцию зрения. Наличность была изъята, в ближайшее время она будет возвращена владельцу.

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