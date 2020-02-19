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Мотив объяснить не смог, так как ничего не помнит. Пьяный минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей

19 февраля 2020 15:07
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Новости Беларуси. Нетрезвый минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотив объяснить не смог, так как ничего не помнит. Пьяный минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей-1

После удавшегося корпоратива он отправился на парковку и начал отрывать боковые зеркала машин. Отломанные детали 34-летний полуночник бросал в мусорный контейнер, а после этого сбежал.

Мотив объяснить не смог, так как ничего не помнит. Пьяный минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей-4

Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Мотив своего поступка задержанный объяснить не смог, так как ничего не помнит. Известно, что причиненный ущерб составил более 5 100 рублей. В настоящий момент собраны материалы, проверки переданы в Ленинский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Мотив объяснить не смог, так как ничего не помнит. Пьяный минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей-7

Действия злоумышленника были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Известно, что ранее к уголовной ответственности он привлечен не был.

# Хулиганство # происшествия # Роман Лашкевич # Фотофакт

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