Мотив объяснить не смог, так как ничего не помнит. Пьяный минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей

Новости Беларуси. Нетрезвый минчанин оторвал зеркала у 17 автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После удавшегося корпоратива он отправился на парковку и начал отрывать боковые зеркала машин. Отломанные детали 34-летний полуночник бросал в мусорный контейнер, а после этого сбежал.

Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Мотив своего поступка задержанный объяснить не смог, так как ничего не помнит. Известно, что причиненный ущерб составил более 5 100 рублей. В настоящий момент собраны материалы, проверки переданы в Ленинский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.