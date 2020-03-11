Ущерб на 260 тысяч рублей. Крупная преступная схема в сфере автолизинга раскрыта в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси раскрыта крупная преступная схема в сфере автолизинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин и двое наших соотечественников причинили ущерб лизинговым организациям на сумму свыше 260 тысяч рублей.





Подозреваемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры на приобретение автомобилей. Фигуранты представлялись успешными руководителями фирм, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу.

Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей. Как уточнили в МВД, за несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи дорогостоящих автомобилей.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси:

Оперативники задокументировали более 10 эпизодов незаконной деятельности, которые были совершены в прошлом году. Сейчас иномарки разыскиваются. Также продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности участников группы.