Скандально известный боксер Тайсон спас жизнь мотоциклисту и получил за это корзину с фруктами

Новости США. Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вновь попал в ленты новостей. Но на этот раз не благодаря скандальным выходкам и высказываниям.



Недавно Тайсон оказал помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту. 29-летнего мужчину подрезало такси, в результате чего он вылетел на трассу и получил многочисленные травмы. Переломы костей, разрывы связок...

До приезда «скорой» за жизнь мотоциклиста боролся не кто иной, как Тайсон. Он был с пострадавшим до приезда врачей, а потом исчез, как супергерой.

Райан Чесли, пострадавший:

После приезда медиков Тайсон исчез с места происшествия, как супергерой.

Железный Майк ему не померещился. Это подтверждает снимок, который раненый мотоциклист успел сделать на свой мобильный телефон.

В благодарность за помощь Чесли отправил на домашний адрес Тайсона корзину с фруктами.

Напомним, экс-боксер известен не только своими выступлениями на ринге (смотрите все 44 нокаута Майка Тайсона), но и непростым нравом. Тайсон был судим за изнасилование, за избиение людей, а также за вождение в состоянии наркотического опьянения.