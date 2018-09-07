В Витебске между отдыхавшими у магазина мужчинами возник конфликт. Двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями

Новости Беларуси. В ночь на 6 сентября возле одного из витебских магазинов посетители устроили драку с использованием ножей.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, мужчина вернулся из России и предложил двум своим приятелям встретиться. Знакомые собрались на террасе одного из магазинов по Московскому проспекту, где употребляли алкогольные напитки.

Через некоторое время мужчины познакомились с сидевшими за соседним столиком людьми и предложили им отдыхать вместе. Предложение было принято. Вскоре между мужчинами возник конфликт, который перешёл в драку.

В процессе взаимных побоев были задействованы кулаки, ноги, стулья и нож. Двух человек госпитализировали ножевыми ранениями. Медработники сообщили о случившемся правоохранителям.

К месту происшествия выбыли ближайшие наряды милиции и следственно-оперативная группа. Личности всех участников конфликта установлены, все причастные задержаны. В отношении трёх мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Отмечается, что произошедшего могло бы не случиться, если бы в заведении была установлена тревожная кнопка для оперативного вызова милиционеров.

Весной 2018 года в Слуцке несовершеннолетние устроили массовую драку.