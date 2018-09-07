Прямой эфир

В Витебске между отдыхавшими у магазина мужчинами возник конфликт. Двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями

07 сентября 2018 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь на 6 сентября возле одного из витебских магазинов посетители устроили драку с использованием ножей.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, мужчина вернулся из России и предложил двум своим приятелям встретиться. Знакомые собрались на террасе одного из магазинов по Московскому проспекту, где употребляли алкогольные напитки.  

Через некоторое время мужчины познакомились с сидевшими за соседним столиком людьми и предложили им отдыхать вместе. Предложение было принято. Вскоре между мужчинами возник конфликт, который перешёл в драку.  

В процессе взаимных побоев были задействованы кулаки, ноги, стулья и нож. Двух человек госпитализировали ножевыми ранениями. Медработники сообщили о случившемся правоохранителям.  

К месту происшествия выбыли ближайшие наряды милиции и следственно-оперативная группа. Личности всех участников конфликта установлены, все причастные задержаны. В отношении трёх мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».  

Отмечается, что произошедшего могло бы не случиться, если бы в заведении была установлена тревожная кнопка для оперативного вызова милиционеров.  

Весной 2018 года в Слуцке несовершеннолетние устроили массовую драку.  

Начался конфликт в соцсетях, а закончился личной встречей и серьёзными травмами (подробности здесь).  

# Массовая драка # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник
07 сентября 2018 13:15

Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник

Восемь потерпевших: организатор попрошайнического бизнеса предстанет перед судом
07 сентября 2018 12:36

Восемь потерпевших: организатор попрошайнического бизнеса предстанет перед судом

В Минске на Бобруйской столкнулись МАЗ и мотоциклист на Honda
07 сентября 2018 11:42

В Минске на Бобруйской столкнулись МАЗ и мотоциклист на Honda