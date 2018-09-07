Восемь потерпевших: организатор попрошайнического бизнеса предстанет перед судом

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 24-летний житель областного центра обвиняется в торговле людьми, использовании рабского труда и вымогательстве.

Новости Беларуси. В Могилёве весной 2018 года мужчина угрожал местной жительнице и требовал, чтобы она выкупила свою свободу. Расследование уголовного дела завершено.

В ходе расследования стало известно, что фигурант с начала 2017 года по апрель 2018 года ездил по Беларуси и искал людей, у которых было тяжёлое материальное положение. Затем молодой человек предлагал им помощь в трудоустройстве, обещая работу в строительной сфере.

После этого злоумышленник перевозил согласившихся принять его помощь в разные города, где применял к ним насилие и требовал попрошайничать. Мужчина расставлял потерпевших возле торговых объектов и в других общественных местах, обеспечивал их инвалидными колясками, плакатами с призывами о помощи. Полученные от граждан деньги фигурант присваивал.

Всего обвиняемый использовал принудительный труд восьми человек и завладел более чем 47 тысячами рублей.

О действиях злоумышленника стало известно, когда одна из потерпевших захотела уйти от обвиняемого. Фигурант под угрозой насилия потребовал у 27-летней гражданки и её парня заплатить за свободу женщины тысячу долларов.