Восемь потерпевших: организатор попрошайнического бизнеса предстанет перед судом
Новости Беларуси. В Могилёве весной 2018 года мужчина угрожал местной жительнице и требовал, чтобы она выкупила свою свободу. Расследование уголовного дела завершено.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, 24-летний житель областного центра обвиняется в торговле людьми, использовании рабского труда и вымогательстве.
Фото: УСК по Могилёвской области
В ходе расследования стало известно, что фигурант с начала 2017 года по апрель 2018 года ездил по Беларуси и искал людей, у которых было тяжёлое материальное положение. Затем молодой человек предлагал им помощь в трудоустройстве, обещая работу в строительной сфере.
После этого злоумышленник перевозил согласившихся принять его помощь в разные города, где применял к ним насилие и требовал попрошайничать. Мужчина расставлял потерпевших возле торговых объектов и в других общественных местах, обеспечивал их инвалидными колясками, плакатами с призывами о помощи. Полученные от граждан деньги фигурант присваивал.
Всего обвиняемый использовал принудительный труд восьми человек и завладел более чем 47 тысячами рублей.
О действиях злоумышленника стало известно, когда одна из потерпевших захотела уйти от обвиняемого. Фигурант под угрозой насилия потребовал у 27-летней гражданки и её парня заплатить за свободу женщины тысячу долларов.
Фото: УСК по Могилёвской области
Установлены люди, которым был причинён ущерб обвиняемым. По месту жительства молодого человека обнаружены и изъяты инвалидные коляски, плакаты с призывами о помощи, банка с монетами и другие предметы.
Мера пресечения к обвиняемому осталась прежней – он содержится под стражей.
Уголовное дело передано прокурору.
В начале 2018 года мы сообщали, что в Беларуси было впервые возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.
В Жодино потерпевшую заставляли попрошайничать с 2015 года – здесь подробнее.