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Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник

07 сентября 2018 13:15
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Новости Беларуси. В Минске задержан местный житель, который купил церковные атрибуты, рясу и представлялся Отцом Александром.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 49-летний лжесвященник подозревается в мошенничестве. Известно, что мужчина предлагал незнакомым людям «ритуальные услуги» от имени церкви.  

Одному из потерпевших фигурант предложил снять порчу и осветить золотую цепочку, попросив за работу 1,2 тысячи долларов. У другого человека подозреваемый одолжил 3 тысячи долларов, сказав, что средства пойдут на строительство церкви. Третьему гражданину было предложено совместное производство свечей. На открытие бизнеса лжесвященник взял 2 тысячи долларов.  

Свои вещи и деньги обманутые так и не получили.  

Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия в РБ и Украине. У мужчины изъяты все церковные атрибуты, проводятся разбирательства.  

Предполагается, что могут быть ещё потерпевшие. Если вы узнали гражданина на фотографии, и если он совершил в отношении вас противоправные действия, обратитесь в милицию по телефонам: (8017) 207-67-67, (8044) 751-09-98, (8029) 173-85-90 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.  

С февраля по март 2018 года жительница Минской области придумывала истории о смерти родственников, одалживала деньги и не собиралась их возвращать.  

Для «работы» женщина ездила в Поставы, Глубокое и Шарковщину (подробнее здесь).  

# Мошенничество # происшествия

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