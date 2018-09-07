Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник

Новости Беларуси. В Минске задержан местный житель, который купил церковные атрибуты, рясу и представлялся Отцом Александром.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 49-летний лжесвященник подозревается в мошенничестве. Известно, что мужчина предлагал незнакомым людям «ритуальные услуги» от имени церкви.

Одному из потерпевших фигурант предложил снять порчу и осветить золотую цепочку, попросив за работу 1,2 тысячи долларов. У другого человека подозреваемый одолжил 3 тысячи долларов, сказав, что средства пойдут на строительство церкви. Третьему гражданину было предложено совместное производство свечей. На открытие бизнеса лжесвященник взял 2 тысячи долларов.

Свои вещи и деньги обманутые так и не получили.