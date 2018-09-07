В Минске на Бобруйской столкнулись МАЗ и мотоциклист на Honda

Новости Беларуси. В Минске 6 сентября около одиннадцати вечера автобус МАЗ сбил мотоциклиста.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, авария произошла на перекрёстке с улицы Бобруйской. МАЗ, за рулём которого находился 47-летний водитель, поворачивал налево и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Honda, которым управлял 29-летний мотоциклист.

В ДТП пострадал водитель двухколёсного транспортного средства. У мужчины закрытая ЧМТ средней степени, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой лопатки. Пострадавший госпитализирован.

В конце лета 2018 года мотоциклист врезался в Renault Clio и сломал руку.