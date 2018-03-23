В Слуцке подростки устроили драку из-за девушки

Новости Беларуси. В Слуцке несовершеннолетние ребята пытались решить спор кулаками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, причиной всему стала неудачная попытка ухаживания за девушкой. «Враждебные стороны» сначала ругались в социальных сетях, потом перешли к «рукопашным приемам». Впрочем, руками не ограничились и нанесли друг другу серьезные травмы.

В результате драки трое парней попали в больницу.

Двоих выписали, а вот третий – под наблюдением медиков. Известно, что ранее школьники в поле зрения правоохранителей не попадали.