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В Слуцке подростки устроили драку из-за девушки

23 марта 2018 15:41
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Новости Беларуси. В Слуцке несовершеннолетние ребята пытались решить спор кулаками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке подростки устроили драку из-за девушки-1

 По предварительной информации, причиной всему стала неудачная попытка ухаживания за девушкой. «Враждебные стороны» сначала ругались в социальных сетях, потом перешли к «рукопашным приемам». Впрочем, руками не ограничились и нанесли друг другу серьезные травмы.

В результате драки трое парней попали в больницу.

Двоих выписали, а вот третий – под наблюдением медиков. Известно, что ранее школьники в поле зрения правоохранителей не попадали.

В Слуцке подростки устроили драку из-за девушки-4

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
По факту драки Слуцким районным отделом проводится проверка. В настоящее время установлены все участники этого происшествия, а так же свидетели, которые видели, что происходило. Мы ожидаем, что медики выдадут заключение по поводу тяжести телесных повреждений, которые были в ходе этой драки нанесены пострадавшим лицам. После этого и по окончанию проверки, все материалы будут переданы представителям Следственного комитета, которые будут делать правовые выводы и давать правовую оценку произошедшим событиям.

# происшествия # Фотофакт # Евгений Сачек # Массовая драка

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