У семьи из Барановичей воры похитили 33 тысячи долларов, а у пенсионерки из Гродно забрали даже продукты из холодильника

Новости Беларуси. Неизвестные похитили 33 тысячи долларов и 1,5 млн белорусских рублей у семьи из Барановичей. Пока пострадавшие были за городом в гостях у родственников, воры пробрались к ним в квартиру и украли деньги, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

Преступники пробрались в квартиру через окно. Они до сих пор находятся в розыске.

Ещё один подобный инцидент произошёл сегодня ночью в Гомеле. В дом к 87-летней женщине через окно проникли двое мужчин. Накануне она получила пенсию, за которой и пришли преступники.

У хозяйки дома забрали найденные 400 тысяч белорусских рублей и даже продукты из холодильника.

Избитая и перенесшая сильный шок пожилая женщина сейчас госпитализирована. А воры уже задержаны. Они уже были ранее судимы, один из них недавно вышел из мест лишения свободы. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, в прошлом году были задержаны 3 преступные группы, которые грабили дачников в Витебском и Городокском районе. Они выносили всё, что можно было продать: от электротехники до садового инвентаря. Всего воры успели вынести имущества на 140 млн рублей. (смотрите видео)