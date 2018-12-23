Прямой эфир

В Витебске мальчик убежал после ссоры с мамой и пропал

23 декабря 2018 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске пропал подросток, который убежал из дома после ссоры с матерью.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 13-летний Зябкин Андрей Сергеевич 22 декабря в 16:00 ушёл из дома и не вернулся. Мальчик проживает по адресу ул. 15-я Полоцкая, 17.  

На вид пропавшему 12-13 лет, рост 163 см, у него короткие чёрные волосы и карие глаза. Несовершеннолетний был одет в полосатый свитер чёрного, серого и оранжевого цветов, серые спортивные штаны, чёрную футболку с короткими рукавами и чёрные носки.  

В Витебске мальчик убежал после ссоры с мамой и пропал-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

Отмечается, что мальчик имеет склонность к бродяжничеству, может находиться в подъезде, подвалах, ездить в общественном транспорте.  

Если у вас есть сведения о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 102, +375 29 514-11-81, также можно обратиться в любой отдел милиции.  

# Пропавшие люди # происшествия # Андрей Сергеевич Зябкин

Другие новости рубрики

Все новости
Могилёвчанин вынес из магазина алкоголь на 706 рублей, чтобы создать праздничное настроение
22 декабря 2018 13:36

Могилёвчанин вынес из магазина алкоголь на 706 рублей, чтобы создать праздничное настроение

Сладости и серебро: в Мозыре задержан подозреваемый в кражах из церквей
22 декабря 2018 12:54

Сладости и серебро: в Мозыре задержан подозреваемый в кражах из церквей

Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение
22 декабря 2018 12:15

Подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе предъявлено обвинение