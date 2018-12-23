В Витебске мальчик убежал после ссоры с мамой и пропал

Новости Беларуси. В Витебске пропал подросток, который убежал из дома после ссоры с матерью.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 13-летний Зябкин Андрей Сергеевич 22 декабря в 16:00 ушёл из дома и не вернулся. Мальчик проживает по адресу ул. 15-я Полоцкая, 17.

На вид пропавшему 12-13 лет, рост 163 см, у него короткие чёрные волосы и карие глаза. Несовершеннолетний был одет в полосатый свитер чёрного, серого и оранжевого цветов, серые спортивные штаны, чёрную футболку с короткими рукавами и чёрные носки.