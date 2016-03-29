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В Вилейском районе дачница, сжигая сухую траву, подожгла сразу семь зданий

29 марта 2016 06:21
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Новости Беларуси. С приходом весеннего тепла белорусы стали активно наводить порядок на приусадебных участках. При этом некоторые по-прежнему прибегают к самому простому, но в тоже время небезопасному способу – сжиганию травы. Это зачастую приводит к весьма серьезным последствиям.

Так, в Вилейском районе дачница подожгла сразу семь зданий. Распространиться огню на три участка в считанные минуты помог сильный ветер. В результате пожар уничтожил четыре сарая и жилой дом. Еще в двух домах сгорели крыши. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Стоит напомнить, что выжигание сухой травы в Беларуси официально запрещено и грозит виновным серьезными штрафами. А в исключительных случаях нарушителей привлекают и к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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