В Витебске из-за капитального ремонта дома полностью затоплены 2 подъезда многоэтажки, сообщили на форуме СТВ

Новости Беларуси. Во время ремонта кровли в рамках капитального ремонта дома в Витебске затопило 2 подъезда многоэтажного дома. Работы, рассчитанные на 2-3 месяца, начали в сезон дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под крышей дома своего уже шестые сутки жильцам хоть зонтик открывай. Тазы и ведра в ливень не спасают. По квартирам словно торнадо прошел. Люди переносят на сухие островки мебель и технику. Отставшие обои и испорченный ламинат – один водный пейзаж в двух подъездах от последнего до первого этажа.

Кристина Смунева, пострадавшая:

Мы пытались как-то что-то спасти: мебель, ламинат. Просто вода текла по стене.

Водой испорчено все, даже деревянные двери квартир. Они разбухли и не закрываются.

Светлана Иванова, пострадавшая:

Эмоций нет уже, все вышли. Мы спим с открытой дверью. Влажность жуткая в квартире. Маме 80 лет. Мы в квартире, как в какой-то ловушке.

В подъездах намокла и проводка. Из-за опасности короткого замыкания жильцам отключили свет. Коммунальные службы обещают проблемы устранить, и не только с электричеством.

Юрий Высоцкий, главный инженер Октябрьского ЖРЭО Витебска:

Может они очень большой участок кровли раскрыли, надо было меньший сделать. Раскрыть - сделать, дальше поэтапно продолжать работы. Наверное, понадеялись на погоду, что успеют доделать. Получилось, что не успели. Есть гарантийное письмо от этой организации. Весь ущерб они возместят за свой счет. Составлен документ, указаны сроки.

Вину подрядчик признал. Подмоченную репутацию обещает компенсировать. Но пострадавшим жильцам от этого не легче. Ущерб пока никто не оценивал. И насколько качественно и быстро восстановят затопленные квартиры, пока неизвестно.

Так что на ближайшее время у пострадавших в этом доме самыми востребованными атрибутами по-прежнему будут зонты и тазики. А совсем не летняя температура за окном грозит еще и проблемами со здоровьем.