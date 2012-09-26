В Барановичах студента засыпало песком в трёхметровой яме. Врачи констатировали клиническую смерть

Новости Беларуси. Трагедия на территории городского парка в Барановичах произошла вчера, 25 сентября.

Как сообщают местные СМИ, на стройплощадке пункта общественного питания проводились земляные работы по устройству отвода канализационных труб. Около 12.40 в яме внезапно обрушился песок. Одного из рабочих засыпало песком по голову, парень не мог дышать. Рабочие, находившиеся на площадке, вызволили парня из груды песка и вызвали скорую.

Пострадавшим оказался 18-летний студент третьего курса Барановичского государственного профессионального лицея строителей.

Константин Турибрин, начальник Барановичской межрайонной инспекции по труду:

25 сентября мы выяснили, что учащийся лицея был направлен в строительную организацию для прохождения практики. Вместе с однокурсником он выполнял работы по ремонту офиса этой организации. В этом же здании расположена другая строительная организация, руководство которой и попросило парней поработать на их объекте. Со слов второго учащегося лицея, они согласились поработать, поскольку в той организации, где они проходили практику, работы для них не было. Несколько дней парни работали на этом объекте без оформления трудовых отношений. В момент ЧП парень спустился в канализационную яму для замера ее глубины.



С диагнозом механическая асфиксия, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, клиническая смерть парень доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет.

Напомним, летом нынешнего года произошёл обвал песка в котловане в Хойникском районе. Погибли трое детей – мальчики 13, 12, и 10 лет, двое из них – братья. Дети играли на окраине деревни, где был вырыт большой котлован глубиной два метра. Песчаные края обрушились, и детей засыпало песком.