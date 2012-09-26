В Минске разыскивают телефонного террориста, заминировавшего Дом правосудия

Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов разыскивает злоумышленника, оставившего вчера, 25 сентября, анонимное сообщение о том, что Дом правосудия в Минске заминирован. По предварительным данным, звонок поступил из таксофона на улице Орловской.



На место происшествия выбыли сотрудники милиции, группа разминирования спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», группа разминирования внутренних войск МВД. Из здания эвакуировано 300 сотрудников Дома правосудия, 50 посетителей, 7 обвиняемых были перевезены в суд Московского района. Прибывшая на место происшествия группа разминирования, взрывного устройства не обнаружила.



Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, велика вероятность того, что шутник будет найден.

Олег Стрижнев, начальник отдела оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома:

За прошедший 2011-й год нам поступило 16 сообщений о ложном минировании зданий и сооружений, расположенных на территории города. По всем фактам были возбуждены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об опасности. В подавляющем большинстве инициаторы подобных звонков установлены и привлечены к уголовной ответственности, что, несомненно, произвело большой профилактический эффект на других потенциальных «лжеминеров». Подтверждение тому – резкое сокращение количества подобных сообщений. Так, за неполных 9 месяцев нынешнего года нами зарегистрировано четыре звонка с ложной информацией о взрывных устройствах, заложенных в тех или иных местах столицы. Кроме последнего, все звонившие задержаны и понесли заслуженное наказание.

По факту «минирования» Дома правосудия в Минске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности» Уголовного кодекса Беларуси. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



Напомним, в соседней Украине с этого года приняты изменения в Уголовном кодексе, которые существенно ужесточают наказание для «телефонных террористов». Граждан, сообщивших заведомо ложные сведения о подготовке взрыва, поджога и других опасных действиях ждет лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Ранее в стране предусматривался штраф или арест до полугода.

С начала текущего года в Украине зарегистрировано несколько сотен ложных звонков с сообщениями о заминировании. В большинстве случаев взрывчатку «закладывают» в учебных заведениях, на вокзалах, в административных зданиях и на рынках.

По словам психологов, телефонные террористы – люди, которые хотят показать свою значимость, на что-то повлиять. В результате увидеть свою «значимость» им удается с помощью СМИ, когда показывают, как эвакуируют людей, останавливают работу школ, вокзалов и других заведений.