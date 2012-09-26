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Дома, машины и улицы Шотландии утонули в морском капучино

26 сентября 2012 16:34
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Новости Шотландии. Жители одного из прибрежных городов Шотландии страдают от редкого, но зрелищного природного явления, которое учёные называют «морским капучино». Дома и кварталы, расположенные вдоль побережья, буквально плавают в густой белой пене.

Экологи успокаивают: пенная масса долго не продержится и скоро осядет. Причина возникновения необычного «напитка» –  скопление в воде большой массы водорослей, соли и различных отходов. Из этих «ингредиентов» и образовалась пена, взбитая штормовым ветром, который не утихает в регионе на протяжении нескольких дней.  

«Морское капучино» чаще всего можно наблюдать у берегов Австралии и Южной Африки.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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