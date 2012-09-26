Дома, машины и улицы Шотландии утонули в морском капучино

Новости Шотландии. Жители одного из прибрежных городов Шотландии страдают от редкого, но зрелищного природного явления, которое учёные называют «морским капучино». Дома и кварталы, расположенные вдоль побережья, буквально плавают в густой белой пене.



Экологи успокаивают: пенная масса долго не продержится и скоро осядет. Причина возникновения необычного «напитка» – скопление в воде большой массы водорослей, соли и различных отходов. Из этих «ингредиентов» и образовалась пена, взбитая штормовым ветром, который не утихает в регионе на протяжении нескольких дней.

«Морское капучино» чаще всего можно наблюдать у берегов Австралии и Южной Африки.