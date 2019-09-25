«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье

Новости Беларуси. В торговом центре в Уручье рухнул потолок. Обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел днем. В зоне обвала в этот момент находился один электрик. Он также не пострадал.
Новости Беларуси. В торговом центре в Уручье рухнул потолок. Обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел днем. В зоне обвала в этот момент находился один электрик. Он также не пострадал.
Почти сразу появились две версии произошедшего. Администрация торгового центра заверила: рабочие проводят плановый ремонт потолка.
Исследовали потолок. Начали снимать – и всё.
Шел демонтаж потолка. В чем вопрос? Был рабочий, который его демонтировал. Другое дело – вид такой непрезентабельный.
В свою очередь очевидцы уверены, что скорость и громкость падения перекрытия имели мало общего с запланированными работами. Многих от травм спасло ограждение, которое выставили заранее.
Работник что-то делал на лестнице, потом просто-напросто обвалился потолок. Пластами и попадал. За секунд пять, наверное, всё и обвалилось.
Этой же версии придерживается и в МЧС. Во время падения железом задело вывеску на одном из ресторанов. Скорее всего, обрушение перекрытия произошло во время демонтажа электрокабеля. Выяснить детали и в случае чего наказать виновных еще предстоит.