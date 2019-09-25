«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье

Новости Беларуси. В торговом центре в Уручье рухнул потолок. Обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел днем. В зоне обвала в этот момент находился один электрик. Он также не пострадал.

Исследовали потолок. Начали снимать – и всё.

Шел демонтаж потолка. В чем вопрос? Был рабочий, который его демонтировал. Другое дело – вид такой непрезентабельный.

В свою очередь очевидцы уверены, что скорость и громкость падения перекрытия имели мало общего с запланированными работами. Многих от травм спасло ограждение, которое выставили заранее.