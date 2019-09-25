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«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье

25 сентября 2019 19:48
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Новости Беларуси. В торговом центре в Уручье рухнул потолок. Обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел днем. В зоне обвала в этот момент находился один электрик. Он также не пострадал.

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-1

Почти сразу появились две версии произошедшего. Администрация торгового центра заверила: рабочие проводят плановый ремонт потолка.

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-4

Исследовали потолок. Начали снимать – и всё.

Шел демонтаж потолка. В чем вопрос? Был рабочий, который его демонтировал. Другое дело – вид такой непрезентабельный.

В свою очередь очевидцы уверены, что скорость и громкость падения перекрытия имели мало общего с запланированными работами. Многих от травм спасло ограждение, которое выставили заранее.

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-7

Работник что-то делал на лестнице, потом просто-напросто обвалился потолок. Пластами и попадал. За секунд пять, наверное, всё и обвалилось.

Этой же версии придерживается и в МЧС. Во время падения железом задело вывеску на одном из ресторанов. Скорее всего, обрушение перекрытия произошло во время демонтажа электрокабеля. Выяснить детали и в случае чего наказать виновных еще предстоит.

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-10

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-12

«За секунд пять всё обвалилось». Очевидец о рухнувшем потолке в ТЦ в Уручье-14

# Обрушение дома # происшествия # Фотофакт

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