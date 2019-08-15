Прямой эфир

В Витебске мужчина избил 4-летнего сына и выгнал его из квартиры

15 августа 2019 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске мужчина подозревается в причинении телесных повреждений жене и оставлении в опасности сына.  

По информации Следственного комитета, 12 августа правоохранители получили информацию о том, что на лестничной площадке обнаружен малолетний ребенок. Он проживал в одной из квартир в этом же подъезде.  

Оказалось, что 11 августа 31-летний мужчина в нетрезвом состоянии причинил телесные повреждения своей жене в ходе ссоры. После нее женщина ушла.  

Мужчина продолжить выпивать спиртное, а затем избил 4-летнего сына и выгнал мальчика на лестничную площадку.  

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и «Оставление в опасности». Оба дела соединены в одно производство. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.  

Мужчина заключен под стражу.  

В середине июля мать избила молотком по голове дочь в Минске (читать далее).  

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси
15 августа 2019 13:57

МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси

Бесхозный чемодан был найден возле Комаровского рынка в Минске
15 августа 2019 10:21

Бесхозный чемодан был найден возле Комаровского рынка в Минске

В Могилёвском районе горел жилой дом, погибли пенсионеры
15 августа 2019 08:59

В Могилёвском районе горел жилой дом, погибли пенсионеры