В Витебске мужчина избил 4-летнего сына и выгнал его из квартиры

Новости Беларуси. В Витебске мужчина подозревается в причинении телесных повреждений жене и оставлении в опасности сына.

По информации Следственного комитета, 12 августа правоохранители получили информацию о том, что на лестничной площадке обнаружен малолетний ребенок. Он проживал в одной из квартир в этом же подъезде.

Оказалось, что 11 августа 31-летний мужчина в нетрезвом состоянии причинил телесные повреждения своей жене в ходе ссоры. После нее женщина ушла.

Мужчина продолжить выпивать спиртное, а затем избил 4-летнего сына и выгнал мальчика на лестничную площадку.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и «Оставление в опасности». Оба дела соединены в одно производство. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Мужчина заключен под стражу.