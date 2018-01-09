Он совершил два нападения на 11-летних девочек. В Могилевской области ищут педофила

Новости Беларуси. В Краснопольском районе Могилевской области разыскивают педофила.

По информации УВД Могилевского облисполкома, он совершил два нападения на девочек. Первый инцидент произошел 30 июня 2016 года недалеко от дороги деревня Сидоровка – деревня Городецкая. К 11-летней школьнице подошел мужчина, угрожал ей ножом и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Нападавшему на вид было около 30-35 лет. Его рост составлял примерно 175-180 сантиметров. Волосы светлого цвета, глаза – серо-голубые. На мужчине был надет камуфлированный костюм цвета высохшей травы, куртку, темные кроссовки и темную кепку. При себе имел вещевой мешок, нож, сумку через плечо небольшого размера с накладными карманами на замках.

Следующее нападение произошло 17 сентября 2017 года на окраине Краснополья. От места предыдущего нападения было не более 2,5 километров. Неизвестный напал на 11-летнюю девочку, которая шла с занятий домой. Мужчина подошел к ребенку сзади, увел ее вглубь леса и совершил насильственные действия сексуального характера. Нападавший имел с собой покрывало, которое предварительно расстелил на землю.