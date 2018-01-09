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Он совершил два нападения на 11-летних девочек. В Могилевской области ищут педофила

09 января 2018 15:55
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Новости Беларуси. В Краснопольском районе Могилевской области разыскивают педофила.

По информации УВД Могилевского облисполкома, он совершил два нападения на девочек. Первый инцидент произошел 30 июня 2016 года недалеко от дороги деревня Сидоровка – деревня Городецкая. К 11-летней школьнице подошел мужчина, угрожал ей ножом и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Нападавшему на вид было около 30-35 лет. Его рост составлял примерно 175-180 сантиметров. Волосы светлого цвета, глаза – серо-голубые. На мужчине был надет камуфлированный костюм цвета высохшей травы, куртку, темные кроссовки и темную кепку. При себе имел вещевой мешок, нож, сумку через плечо небольшого размера с накладными карманами на замках.

Следующее нападение произошло 17 сентября 2017 года на окраине Краснополья. От места предыдущего нападения было не более 2,5 километров. Неизвестный напал на 11-летнюю девочку, которая шла с занятий домой. Мужчина подошел к ребенку сзади, увел ее вглубь леса и совершил насильственные действия сексуального характера. Нападавший имел с собой покрывало, которое предварительно расстелил на землю.

Он совершил два нападения на 11-летних девочек. В Могилевской области ищут педофила-1

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Правоохранители не сомневаются, что оба преступления совершил один и тот же человек. В двух случаях на лице мужчины была белая повязка с оранжевой и красной полосой, черные перчатки на руках. Обеим девочкам нападавший завязывал глаза.

Одна из девочек отметила, что мужчина был плотного телосложения и имел живот, который был ярко выражен. Говор нападавшего был «городской».

По словам оперативников, у преступника могут быть и другие жертвы. В Брянской области, которая граничит с районом, похожих преступлений не зафиксировали.

Информацию о мужчине, изображенном на рисунке, просьба сообщить по телефонам 8 02238 22-9-25, 8 029 338-58-14 или 102.

В декабре 2017 года многодетному отцу из Минска был вынесен приговор суда.

Мужчина несколько лет насиловал дочерей и падчерицу – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Педофилия

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