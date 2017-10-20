В Гомеле грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Днем 19 октября в центре Гомеля грузовой автомобиль сбил ребенка.
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 21-летний водитель грузовика наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии школьница скончалась на месте от полученных травм.
Водитель грузовика был задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В августе нынешнего года водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе в Витебске – здесь подробнее.