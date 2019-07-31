В Витебске 6-летний ребёнок выпал из окна на пятом этаже

Новости Беларуси. Днём 31 июля в Витебске 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Как сообщает Следственный комитет, незадолго до произошедшего родственники ребёнка отлучились из квартиры. Предварительный медосмотр показал, что жизнь и здоровье мальчика вне опасности.

Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Несколько недель назад в Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна.