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В Витебске 6-летний ребёнок выпал из окна на пятом этаже

31 июля 2019 12:35
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Новости Беларуси. Днём 31 июля в Витебске 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Как сообщает Следственный комитет, незадолго до произошедшего родственники ребёнка отлучились из квартиры. Предварительный медосмотр показал, что жизнь и здоровье мальчика вне опасности.

Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Несколько недель назад в Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна.

Девочка была госпитализирована – подробнее здесь.

# Падение с высоты # происшествия

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