Пересекал дорогу на красный свет. В Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 37-летний житель деревни Прилуки Минского района за рулём Peugeot Boxer двигался на пересечении улиц Юбилейной и Кунько.

Новости Беларуси. 30 июля в полвторого дня в Осиповичах микроавтобус сбил ехавшего на велосипеде школьника.

В этот момент пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет начал 10-летний велосипедист, до этого ехавший по краю дороги в ту же сторону, что и микроавтобус.

Произошёл наезд. Ребёнок получил ушиб мягких тканей правого ребра.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Березовском районе мальчика сбил тепловоз.