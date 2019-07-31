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Пересекал дорогу на красный свет. В Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист

31 июля 2019 11:53
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Новости Беларуси. 30 июля в полвторого дня в Осиповичах микроавтобус сбил ехавшего на велосипеде школьника.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 37-летний житель деревни Прилуки Минского района за рулём Peugeot Boxer двигался на пересечении улиц Юбилейной и Кунько.

Пересекал дорогу на красный свет. В Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В этот момент пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет начал 10-летний велосипедист, до этого ехавший по краю дороги в ту же сторону, что и микроавтобус.

Произошёл наезд. Ребёнок получил ушиб мягких тканей правого ребра.

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Березовском районе мальчика сбил тепловоз.

Велосипедист выехал на пути, проигнорировав сигналы световой и звуковой сигнализации (подробности здесь).

# Авария в Гомельской области # происшествия

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