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В Лидском районе при столкновении микроавтобуса и фуры погиб пассажир

31 июля 2019 11:20
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Новости Беларуси. Днём 31 июля в Лидском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Следственный комитет, микроавтобус Mercedes под управлением 42-летнего водителя двигался по трассе Минск – Гродно в сторону столицы.

В Лидском районе при столкновении микроавтобуса и фуры погиб пассажир-1

Фото: Следственный комитет

На 163 км дороги иномарка выехала на укреплённую обочину и врезалась в стоявшую фуру, за рулём которой находился 41-летний водитель.

В аварии погиб 33-летний пассажир микроавтобуса. Водители транспортных средств направлены в медучреждение для медосвидетельствования.

Место происшествия осматривается, изымаются следы и объекты, устанавливаются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Минске фургон врезался в «Газель».

Оба водителя были госпитализированы – подробнее здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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