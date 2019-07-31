В Лидском районе при столкновении микроавтобуса и фуры погиб пассажир

Как сообщает Следственный комитет, микроавтобус Mercedes под управлением 42-летнего водителя двигался по трассе Минск – Гродно в сторону столицы.

На 163 км дороги иномарка выехала на укреплённую обочину и врезалась в стоявшую фуру, за рулём которой находился 41-летний водитель.

В аварии погиб 33-летний пассажир микроавтобуса. Водители транспортных средств направлены в медучреждение для медосвидетельствования.

Место происшествия осматривается, изымаются следы и объекты, устанавливаются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Минске фургон врезался в «Газель».