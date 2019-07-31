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В Дзержинском районе горел зерносушильный комплекс

31 июля 2019 11:26
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Новости Беларуси. 120 тонн зерна спасено при пожаре в агрогородке Путчино Дзержинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Дзержинском районе горел зерносушильный комплекс-1

Утром 31 июля здесь горел зерносушильный комплекс. Ликвидировать возгорание спасателям удалось быстро. Причина устанавливается.

В Новополоцке тушили горящий на предприятии битум

Одна из версий – срыв заклепок. Движение зерна заблокировалось, что привело к его перегреву и возгоранию.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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