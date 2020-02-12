Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми

Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении трассы Минск – Дзержинск. Мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. В результате водитель и трое пассажиров госпитализированы.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:

В результате аварии пострадал сам водитель, его 52-летняя пассажирка, а также два ребенка 9 и 12 лет, которые находились на заднем сиденьи. Стоит отметить, что оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности.