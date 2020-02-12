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Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми

12 февраля 2020 14:54
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Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми -1

53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении трассы Минск – Дзержинск. Мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. В результате водитель и трое пассажиров госпитализированы.   

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
В результате аварии пострадал сам водитель, его 52-летняя пассажирка, а также два ребенка 9 и 12 лет, которые находились на заднем сиденьи. Стоит отметить, что оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности.  

Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми -4

# Авария в Минской области # происшествия # Сергей Чеботарев # Фотофакт

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