В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты

Это случилось два года назад. На самом деле они были не достроены, такими же остаются до сих пор. Правоохранители заинтересовались делом. Оказалось, что женщина, не созывая комиссию, подделала в документе подписи ее членов, а после скрепила акт печатью предприятия. Теперь ее ждет следствие и судебный процесс.