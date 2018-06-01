В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты

Новости Беларуси. Бывшая директор Вилейского сельхозпредприятия составила ложный акт приемки в эксплуатацию двух силосных траншей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Бывшая директор Вилейского сельхозпредприятия составила ложный акт приемки в эксплуатацию двух силосных траншей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это случилось два года назад. На самом деле они были не достроены, такими же остаются до сих пор. Правоохранители заинтересовались делом. Оказалось, что женщина, не созывая комиссию, подделала в документе подписи ее членов, а после скрепила акт печатью предприятия. Теперь ее ждет следствие и судебный процесс.