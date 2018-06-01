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В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты

01 июня 2018 15:31
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Новости Беларуси. Бывшая директор Вилейского сельхозпредприятия составила ложный акт приемки в эксплуатацию двух силосных траншей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты-1

Это случилось два года назад. На самом деле они были не достроены, такими же остаются до сих пор. Правоохранители заинтересовались делом. Оказалось, что женщина, не созывая комиссию, подделала в документе подписи ее членов, а после скрепила акт печатью предприятия. Теперь ее ждет следствие и судебный процесс.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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