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Студенты из Гродно дважды ограбили один и тот же бар

01 июня 2018 14:18
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Новости Беларуси. Гродненские студенты дважды ограбили один и тот же бар. 

По информации УВД Гродненского облисполкома, 19-летний и 20-летние студенты из Гродно отдыхали в баре на улице Калючинской. 

После закрытия бара, молодые люди разбили окно, попали в заведение, где украли алкоголь и кальян. Утром владелица бара обратилась в милицию, закрыла дыру фанерой, а в зале установила видеонаблюдение с датчиками движения, которые передают картинку на мобильный телефон. 

Прошло около недели прежде чем ночью в заведение снова проникли злоумышленники. Они отогнули фанеру и принялись собирать кальян, алкоголь и продукты питания. 

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: 
Подозреваемые не учли, что в баре уже стояли камеры с датчиком движения. Как только владелице пришла картинка о происходящем в помещении, она сразу же сообщила в милицию. 

Людей, проникших в помещение, задержали на месте. Оказалось, что это те же студенты, которые совершили и первую кражу. 

Возбуждено уголовное дело. 

В середине мая серийный вор-домушник был задержан в Минске. 

Из последней квартиры он похитил 22 iPhone и 4 планшета – здесь подробнее.

# Кража # происшествия # Ярослав Василевский

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