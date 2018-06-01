Студенты из Гродно дважды ограбили один и тот же бар

Новости Беларуси. Гродненские студенты дважды ограбили один и тот же бар.
По информации УВД Гродненского облисполкома, 19-летний и 20-летние студенты из Гродно отдыхали в баре на улице Калючинской.
После закрытия бара, молодые люди разбили окно, попали в заведение, где украли алкоголь и кальян. Утром владелица бара обратилась в милицию, закрыла дыру фанерой, а в зале установила видеонаблюдение с датчиками движения, которые передают картинку на мобильный телефон.
Прошло около недели прежде чем ночью в заведение снова проникли злоумышленники. Они отогнули фанеру и принялись собирать кальян, алкоголь и продукты питания.
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Подозреваемые не учли, что в баре уже стояли камеры с датчиком движения. Как только владелице пришла картинка о происходящем в помещении, она сразу же сообщила в милицию.
Людей, проникших в помещение, задержали на месте. Оказалось, что это те же студенты, которые совершили и первую кражу.
Возбуждено уголовное дело.
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