Студенты из Гродно дважды ограбили один и тот же бар

Новости Беларуси. Гродненские студенты дважды ограбили один и тот же бар.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 19-летний и 20-летние студенты из Гродно отдыхали в баре на улице Калючинской.

После закрытия бара, молодые люди разбили окно, попали в заведение, где украли алкоголь и кальян. Утром владелица бара обратилась в милицию, закрыла дыру фанерой, а в зале установила видеонаблюдение с датчиками движения, которые передают картинку на мобильный телефон.

Прошло около недели прежде чем ночью в заведение снова проникли злоумышленники. Они отогнули фанеру и принялись собирать кальян, алкоголь и продукты питания.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Подозреваемые не учли, что в баре уже стояли камеры с датчиком движения. Как только владелице пришла картинка о происходящем в помещении, она сразу же сообщила в милицию.

Людей, проникших в помещение, задержали на месте. Оказалось, что это те же студенты, которые совершили и первую кражу.

Возбуждено уголовное дело.

В середине мая серийный вор-домушник был задержан в Минске.