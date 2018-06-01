Группа мошенников 2 года обворовывала Борисовский завод гидроусилителей. Комментарий СК

Новости Беларуси. Деньги за несуществующий металл: финансовая милиция разоблачила группу мошенников, которые в течение двух лет грабили Борисовский завод гидроусилителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деле задействованы три человека. Один из топ-менеджеров завода оформлял бестоварные накладные на поставки металла. Кладовщик предприятия проводил приемку несуществующего груза, который якобы привозил директор столичной фирмы. Деньги со счета завода участники заговора делили между собой.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В настоящее время им предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в крупном размере). В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест, в числе которого и автомобили. В рамках расследования проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрос работников, должностных лиц завода. Также назначен ряд криминалистических экспертиз.