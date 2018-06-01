В Минске 74-летний пьяный пенсионер на легковушке сбил мать с 2-летним ребёнком. Водитель задержан

Новости Беларуси. В Минске 74-летний водитель является подозреваемым в совершении ДТП в нетрезвом состоянии.

Как сообщает УСК по Минску, следователи выясняют условия аварии, в которой тяжело травмированы 24-летняя мать с двухлетним сыном.

ДТП случилось вечером 31 мая на перекрёстке улиц Матусевича и Глебки. Geely сбил гражданку с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора. Пострадавшие госпитализированы.

После инцидента водитель вышел из машины, его задержали. Место происшествия было осмотрено.

Пенсионер был пьян. Гражданин привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз. Также он был лишён водительских прав.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся процессуальные и неотложные следственные действия. Запланировано проведение экспертиз.

Если вы стали свидетелем аварии и/или действий водителя после неё, позвоните по телефонам: (8017) 389-54-06, (8033) 333-67-19, (8017) 389-55-55.

На неделе в Минске Geely сбил двух человек.