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В Минске 74-летний пьяный пенсионер на легковушке сбил мать с 2-летним ребёнком. Водитель задержан

01 июня 2018 14:19
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Новости Беларуси. В Минске 74-летний водитель является подозреваемым в совершении ДТП в нетрезвом состоянии.  

Как сообщает УСК по Минску, следователи выясняют условия аварии, в которой тяжело травмированы 24-летняя мать с двухлетним сыном.  

ДТП случилось вечером 31 мая на перекрёстке улиц Матусевича и Глебки. Geely сбил гражданку с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора. Пострадавшие госпитализированы.  

После инцидента водитель вышел из машины, его задержали. Место происшествия было осмотрено.  

Пенсионер был пьян. Гражданин привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз. Также он был лишён водительских прав.  

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся процессуальные и неотложные следственные действия. Запланировано проведение экспертиз.  

Если вы стали свидетелем аварии и/или действий водителя после неё, позвоните по телефонам: (8017) 389-54-06, (8033) 333-67-19, (8017) 389-55-55.  

На неделе в Минске Geely сбил двух человек. 

Пострадавших госпитализировали – здесь подробности.  

# Сбили пешехода на пешеходном переходе # происшествия

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