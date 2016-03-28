«На теле ребенка обнаружены следы от укусов»: 8-месячную девочку нашли мертвой в квартире в Минске

Новости Беларуси. 28 марта стало известно, что в Минске обнаружена мертвой восьмимесячная девочка. Пока говорить о причинах трагедии преждевременно. Известно лишь, что на теле ребенка были следы укусов, а в квартире как раз находилась собака.

Звонок в службу скорой медицинской помощи поступил из этого дома. Звонила женщина: ребенок не дышит. По приезду медики констатировали страшное – смерть восьмимесячной дочери. Причем правая рука малышки была вся в укусах. В доме помимо матери в это время находился пес.

Собака породы Хаски появилась в их доме относительно недавно. Псу было всего около пяти месяцев. Молодого и активного, его по несколько раз в день выгуливали на улице. По словам соседей, обычно это делала старшая дочь.

Местные жители:

Каждый день девочка выгуливает собаку. Нормальная адекватная семья.

Хорошая, большая, красивая. Породу не знаю.

Постоянно выгуливает собаку, бегает вокруг дома. Собака непонятная, не слушается.

Сибирский Хаски – добродушная и внимательная собака. Это прекрасный компаньон и близкий друг. Однако, как и любому псу, ей необходимо правильное и строгое воспитание. Способна ли Хаски на убийство? Евгений, кинолог с тридцатилетним стажем, затрудняется ответить.

Евгений Кобец, кинолог:

Есть собаки пищевики, которые без еды просто не могут. Хаски тоже пищевики, не могут без еды и суток, их аж трясет.

Продуктов в доме следователи не нашли. Ни младенцу, ни собаке попросту нечего было есть. Между тем, на съемной квартире проживало еще двое детей. На выходные их забрали к себе бабушка и отец.

Александр Герасимов, официальный представитель Следственного комитета по городу Минску:

На теле ребенка действительно были обнаружены следы от укусов. В этой семье имеется собака породы хаски. Молодая собака, 5-месячная. Однако пока преждевременно говорить о причинно-следственной связи между действиями животного и смертью девочки. Необходимо дождаться результатов экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние.

Точную причину смерти малыша следователи пока не называют. Сейчас проводится ряд исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Между тем, по одной из версий, в ту злополучную ночь ребенок был без присмотра – мать попросту была пьяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.