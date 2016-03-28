В Витебске 29-летняя девушка на Dacia врезалась в дом и погибла

Водитель скончалась на месте. 38-летнего пассажира из салона авто извлекали спасатели.

Девушка, находившаяся за рулем автомобиля Dacia Sandero, столкнулась с припаркованным у края проезжей части Volkswagen Passat, после чего выехала за пределы проезжей части и врезалась в дом.

Новости Беларуси. Трагедия в Витебске произошла в воскресенье, 27 марта.

ГАИ УВД Витебского облисполкома:

38-летний пассажир иномарки был госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. По данному факту ведется разбирательство. Очевидцев и свидетелей ДТП просят позвонить в дежурную часть УГАИ УВД Витебского облисполкома по телефонам 58-44-44, 721-44-44 (МТС), 621-44-44 (Velcom).

В ГАИ отметили, что погибшая водительских прав не имела.