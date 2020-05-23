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В Вилейском районе 6-классник получил ожоги при розжиге котла

23 мая 2020 10:34
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Новости Беларуси. В Вилейском районе при розжиге котла пострадал ребенок.  

По информации МЧС, 23 мая было получено сообщение, что с термическими ожогами 5% тела в больницу был доставлен 12-летний мальчик.  

Он, находясь в гостях у тети в деревне Забродье, получил ожоги. Накануне двоюродный брат разжигал котел, шестиклассник находился рядом. Брат вышел на кухню, а ребенок остался один в котельной. Затем брат увидел, что мальчик получил ожоги.  

Скорую помощь вызвала мама. Ей сообщили о случившемся по телефону.  

Техника МЧС не привлекалась.  

В феврале этого года в Березинском районе подросток получил ожоги из-за детской шалости (читать далее).  

# ЧП # происшествия

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