В Вилейском районе 6-классник получил ожоги при розжиге котла

Новости Беларуси. В Вилейском районе при розжиге котла пострадал ребенок.

По информации МЧС, 23 мая было получено сообщение, что с термическими ожогами 5% тела в больницу был доставлен 12-летний мальчик.

Он, находясь в гостях у тети в деревне Забродье, получил ожоги. Накануне двоюродный брат разжигал котел, шестиклассник находился рядом. Брат вышел на кухню, а ребенок остался один в котельной. Затем брат увидел, что мальчик получил ожоги.

Скорую помощь вызвала мама. Ей сообщили о случившемся по телефону.

Техника МЧС не привлекалась.