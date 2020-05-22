Украл ключи и вынес почти 1500 рублей. Минчанин ограбил аптеку, где работает его жена

Новости Беларуси. Почти 1500 рублей минчанин беспрепятственно вынес из аптеки, где работает его жена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти 1500 рублей минчанин беспрепятственно вынес из аптеки, где работает его жена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Совершить такую аферу ему удалось, украв ключи у супруги. Впрочем, мужчина не остался незамеченным. 40-летний безработный попал в объектив камер видеонаблюдения.
Роман Лашкевич, старший инспектор отделения информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Ранее неработающий минчанин в поле зрения сотрудников милиции не попадался. Установлено, что денежные средства подозреваемый похитил на личные нужды.
Сейчас по данному факту проверку проводят следователи.