Украл ключи и вынес почти 1500 рублей. Минчанин ограбил аптеку, где работает его жена

Новости Беларуси. Почти 1500 рублей минчанин беспрепятственно вынес из аптеки, где работает его жена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совершить такую аферу ему удалось, украв ключи у супруги. Впрочем, мужчина не остался незамеченным. 40-летний безработный попал в объектив камер видеонаблюдения.