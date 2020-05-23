В Бобруйском районе пропал 3-летний мальчик. Его нашли в лесу

Новости Беларуси. В Бобруйском районе потерялся 3-летний ребенок. По информации МЧС, вечером 22 мая поступило сообщение о том, что в деревне Макаровка пропал ребенок. Семья мальчика была в гостях у знакомых. Дети играли во дворе, около 20 часов вечера прибежали старшие ребята и сообщили, что не могут найти своего друга.

Фото: МЧС

Спасатели и милиция объявили сбор личного состава, на место прибыл первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. Он руководил поисковыми работами. В 4 утра одна из поисковых групп обнаружила ребенка при помощи тепловизора. Мальчик находился на расстоянии около 7 километров от дома. Ребенок спал в лесу под деревом.

Фото: МЧС