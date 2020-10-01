В Ветковском районе Mazda при обгоне трактора врезалась в прицеп

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Mazda 323 двигалась по трассе Р-30 в сторону агрогородка Светиловичи. На 32 км дороги иномарка пошла на обгон ехавшего впереди трактора «МТЗ-80», которым управлял 56-летний мужчина.

Mazda врезалась в прицеп и перевернулась, в результате чего 80-летнего пассажира, который ехал на заднем сиденье, выбросило на проезжую часть. От полученных травм мужчина погиб на месте. Также пострадала водитель.