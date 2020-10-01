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В Ветковском районе Mazda при обгоне трактора врезалась в прицеп

01 октября 2020 13:14
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Новости Беларуси. 30 сентября около половины первого дня в Ветковском районе в аварии погиб пассажир.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Mazda 323 двигалась по трассе Р-30 в сторону агрогородка Светиловичи. На 32 км дороги иномарка пошла на обгон ехавшего впереди трактора «МТЗ-80», которым управлял 56-летний мужчина.

В Ветковском районе Mazda при обгоне трактора врезалась в прицеп -1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Mazda врезалась в прицеп и перевернулась, в результате чего 80-летнего пассажира, который ехал на заднем сиденье, выбросило на проезжую часть. От полученных травм мужчина погиб на месте. Также пострадала водитель.

В Ветковском районе Mazda при обгоне трактора врезалась в прицеп -4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

На прошлой неделе в Копыльском районе столкнулись Mitsubishi и Audi. В ДТП погибли три человека – подробнее здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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