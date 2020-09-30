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Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды

30 сентября 2020 17:18
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Новости Беларуси. Правоохранители сообщили о задержании минчанина, избившего 72-летнего пенсионера за политические взгляды. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды-1

Это произошло еще 26 августа. На номер 102 поступило сообщение о жестоком избиении человека в сквере на улице Сердича. На место оперативно выбыли сотрудники милиции.  

Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды-4

Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды-6

Они установили, что потерпевшим оказался пожилой человек. Позже он рассказал, что к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, и он начал избивать пенсионера.  

Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний минчанин. Подозреваемый водворен в ИВС.  

# Нападение # происшествия # Евгений Поболовец # Фотофакт

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