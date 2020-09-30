Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды

Новости Беларуси. Правоохранители сообщили о задержании минчанина, избившего 72-летнего пенсионера за политические взгляды. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло еще 26 августа. На номер 102 поступило сообщение о жестоком избиении человека в сквере на улице Сердича. На место оперативно выбыли сотрудники милиции.

Они установили, что потерпевшим оказался пожилой человек. Позже он рассказал, что к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, и он начал избивать пенсионера.

Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний минчанин. Подозреваемый водворен в ИВС.