В Копыльском районе при столкновении Mitsubishi и Audi погибли три человека

Новости Беларуси. 27 сентября около четырёх часов дня в Копыльском районе в аварии погибли три человека.

По информации МВД Беларуси, 36-летний брестчанин за рулём Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Audi, которой управлял 38-летний житель Клецкого района.

В результате столкновения автомобилей оба водителя и пассажир Audi получили несовместимые с жизнью травмы. Ещё двое пассажиров обеих машин госпитализированы.