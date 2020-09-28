В Копыльском районе при столкновении Mitsubishi и Audi погибли три человека

Новости Беларуси. 27 сентября около четырёх часов дня в Копыльском районе в аварии погибли три человека.
По информации МВД Беларуси, 36-летний брестчанин за рулём Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Audi, которой управлял 38-летний житель Клецкого района.
В результате столкновения автомобилей оба водителя и пассажир Audi получили несовместимые с жизнью травмы. Ещё двое пассажиров обеих машин госпитализированы.
На прошлой неделе в Барановичском районе легковушка выехала на встерчку и врезалась в автопоезд. В аварии погибли три человека – подробности здесь.