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В Копыльском районе при столкновении Mitsubishi и Audi погибли три человека

28 сентября 2020 07:35
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Новости Беларуси. 27 сентября около четырёх часов дня в Копыльском районе в аварии погибли три человека. 

По информации МВД Беларуси, 36-летний брестчанин за рулём Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Audi, которой управлял 38-летний житель Клецкого района. 

В результате столкновения автомобилей оба водителя и пассажир Audi получили несовместимые с жизнью травмы. Ещё двое пассажиров обеих машин госпитализированы. 

На прошлой неделе в Барановичском районе легковушка выехала на встерчку и врезалась в автопоезд. В аварии погибли три человека – подробности здесь

# Авария в Минской области # происшествия

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