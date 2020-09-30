«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?

Новости Беларуси. Правоохранители проинформировали о задержании минчанина, который 26 августа избил 72-летнего пенсионера. Поводом стали политические взгляды мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители проинформировали о задержании минчанина, который 26 августа избил 72-летнего пенсионера. Поводом стали политические взгляды мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, жестокое избиение человека очевидцы заметили в сквере на улице Сердича. На место оперативно выбыли сотрудники милиции. Правда, не застали там нападавшего. Мужчину нашли через несколько дней. Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний минчанин.
Число, месяц и год рождения.
16.04.1969.
За что задержаны?
Ну, за этого дедушку.
Что произошло? Расскажите.
Наверное, избил.
Что значит наверное?
Я пьяный был, не помню.
Что помните?
Я вообще ничего не помню. Не знаю, как я приехал.
Ну что-то же помните?
Ничего не помню. Если бы вы мне показали то видео, так я бы вспомнил.
Вообще что ли бездумно все делали?
Ну да.
Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды
Потерпевший, уже весьма пожилой человек, рассказал, за что был избит. На улице к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, в ход пошли кулаки.
Сергей Якубель, начальник УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:
Дедушку доставили в больницу с телесными повреждениями. Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый за причинение телесных повреждений 50-летний минчанин.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома.