«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?

Новости Беларуси. Правоохранители проинформировали о задержании минчанина, который 26 августа избил 72-летнего пенсионера. Поводом стали политические взгляды мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, жестокое избиение человека очевидцы заметили в сквере на улице Сердича. На место оперативно выбыли сотрудники милиции. Правда, не застали там нападавшего. Мужчину нашли через несколько дней. Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний минчанин.

Число, месяц и год рождения.

16.04.1969.

За что задержаны?

Ну, за этого дедушку.

Что произошло? Расскажите.

Наверное, избил.

Что значит наверное?

Я пьяный был, не помню.

Что помните?

Я вообще ничего не помню. Не знаю, как я приехал.

Ну что-то же помните?

Ничего не помню. Если бы вы мне показали то видео, так я бы вспомнил.

Вообще что ли бездумно все делали?

Ну да.

Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды