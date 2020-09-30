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«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?

30 сентября 2020 20:43
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Новости Беларуси. Правоохранители проинформировали о задержании минчанина, который 26 августа избил 72-летнего пенсионера. Поводом стали политические взгляды мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?-1

Напомним, жестокое избиение человека очевидцы заметили в сквере на улице Сердича. На место оперативно выбыли сотрудники милиции. Правда, не застали там нападавшего. Мужчину нашли через несколько дней. Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний минчанин.

«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?-4

Число, месяц и год рождения.

16.04.1969.

За что задержаны?

Ну, за этого дедушку.

Что произошло? Расскажите.

Наверное, избил.

Что значит наверное?

Я пьяный был, не помню.

Что помните?

Я вообще ничего не помню. Не знаю, как я приехал.

Ну что-то же помните?

Ничего не помню. Если бы вы мне показали то видео, так я бы вспомнил.

Вообще что ли бездумно все делали?

Ну да.

Задержан минчанин, который избил 72-летнего пенсионера за политические взгляды

«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?-7

Потерпевший, уже весьма пожилой человек, рассказал, за что был избит. На улице к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, в ход пошли кулаки.

«Я пьяный был, не помню». Что говорит мужчина, который в Минске избил 72-летнего пенсионера?-10

Сергей Якубель, начальник УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:
Дедушку доставили в больницу с телесными повреждениями. Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый за причинение телесных повреждений 50-летний минчанин.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

# Нападение # происшествия # Сергей Якубель # Фотофакт

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