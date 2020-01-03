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В Докшицах мужчина на улице застрелил знакомого из охотничьего ружья

03 января 2020 07:21
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Новости Беларуси. В Докшицах мужчина выстрелил в знакомого из ружья.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на улице. 44-летний мужчина был убит выстрелом из охотничьего ружья. Подозреваемый сам позвонил в милицию и рассказал, что произошло.  

Мужчины были знакомы друг с другом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  

Устанавливаются мотив и обстоятельства убийства.  

В начале декабря в Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

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