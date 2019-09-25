Под Гродно женщина хотела продать кроватку, а в итоге с её карточки списали все средства

Новости Беларуси. Жительница Гродненского района стала жертвой мошенничества в интернете. Женщина хотела продать товар через популярный веб-сайт, но сделка обернулась минусом для её же кошелька, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница агрогородка Коптёвка разместила объявление о продаже детской кроватки. Покупатель нашёлся быстро и связался с женщиной по телефону. Он пообещал в ближайшие дни забрать изделие, а рассчитаться предложил сразу – положить деньги на банковскую карту продавца. У женщины это не вызвало подозрений, она отправила лжепокупателю фотографии своей карты, но желаемых денег так и не дождалась. Более того, вскоре со счёта у неё пропали все деньги – около 300 рублей.

Наталья Зубкевич, помощник прокурора Гродненского района:

Женщину должно было насторожить то, что абсолютно постороннее лицо интересуется реквизитами её платёжной банковской карточки. Гражданам необходимо быть бдительными. И в тех случаях, когда посторонние граждане интересуются их личной информацией о банковских карточках, их кодах, логинах и паролях их персонального кабинета, лучше не рисковать и выбрать другой способ оплаты.