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Под Гродно женщина хотела продать кроватку, а в итоге с её карточки списали все средства

25 сентября 2019 06:19
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Новости Беларуси. Жительница Гродненского района стала жертвой мошенничества в интернете. Женщина хотела продать товар через популярный веб-сайт, но сделка обернулась минусом для её же кошелька, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гродно женщина хотела продать кроватку, а в итоге с её карточки списали все средства-1

Жительница агрогородка Коптёвка разместила объявление о продаже детской кроватки. Покупатель нашёлся быстро и связался с женщиной по телефону. Он пообещал в ближайшие дни забрать изделие, а рассчитаться предложил сразу – положить деньги на банковскую карту продавца. У женщины это не вызвало подозрений, она отправила лжепокупателю фотографии своей карты, но желаемых денег так и не дождалась. Более того, вскоре со счёта у неё пропали все деньги – около 300 рублей.

Под Гродно женщина хотела продать кроватку, а в итоге с её карточки списали все средства-4

Наталья Зубкевич, помощник прокурора Гродненского района:
Женщину должно было насторожить то, что абсолютно постороннее лицо интересуется реквизитами её платёжной банковской карточки. Гражданам необходимо быть бдительными. И в тех случаях, когда посторонние граждане интересуются их личной информацией о банковских карточках, их кодах, логинах и паролях их персонального кабинета, лучше не рисковать и выбрать другой способ оплаты.

Под Гродно женщина хотела продать кроватку, а в итоге с её карточки списали все средства-7

В прокуратуре Гродненского района такой вид мошенничества называют достаточно новым. Если раньше аферисты выманивали данные банковских карт у пользователей соцсетей, то теперь всё чаще играют на чувствах интернет-продавцов, которые в предвкушении удачной сделки, забывают о мерах предосторожности.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Наталья Зубкевич # Фотофакт

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