В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами

Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей одноэтажное здание было полностью охвачено огнём. Пожар был потушен. Никто не пострадал.