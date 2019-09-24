В Гомеле горел одноэтажный ангар с акриловыми ваннами
Новости Беларуси. 24 сентября примерно в полшестого вечера в Гомеле на улице Войсковой горел металлический ангар.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей одноэтажное здание было полностью охвачено огнём. Пожар был потушен. Никто не пострадал.
Повреждены ангар, акриловые ванны (продукция), печи и установки для нанесения акрила. Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования.
Уточняется, что ангар находится на территории частного предприятия, которое производит изделия из стеклопластика.
На прошлой неделе в Минском районе горело предприятие по переработке отходов.
Пламя распространилось на 30 квадратных метров – здесь подробности.