Прямой эфир

Подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в Минске предъявлено обвинение

05 сентября 2019 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске предъявлено обвинение трём мужчинам, которые подозреваются в ограблении ювелирного магазина.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск», действия фигурантов квалифицированы по статье «Разбой». Обвиняемые заключены под стражу.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске

Напомним, утром 17 августа в Минске трое мужчин связали продавцов и вынесли из магазина драгоценности.

Ущерб составил более миллиона рублей – здесь подробности.

# Ограбление # происшествия # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Розыск третьего напавшего на женщину в Гомеле продолжается. Новые подробности дела
05 сентября 2019 15:39

Розыск третьего напавшего на женщину в Гомеле продолжается. Новые подробности дела

Женщина с тростью в час пик перешла 8 полос пр-та Независимости и напугала водителей
05 сентября 2019 15:29

Женщина с тростью в час пик перешла 8 полос пр-та Независимости и напугала водителей

MAN и грузовик Ford столкнулись в Борисовском районе: пострадала женщина
05 сентября 2019 14:55

MAN и грузовик Ford столкнулись в Борисовском районе: пострадала женщина