Подозреваемым в ограблении ювелирного магазина в Минске предъявлено обвинение

Новости Беларуси. В Минске предъявлено обвинение трём мужчинам, которые подозреваются в ограблении ювелирного магазина.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск», действия фигурантов квалифицированы по статье «Разбой». Обвиняемые заключены под стражу.

«Часть похищенного им удалось сбыть»: задержали подозреваемых в ограблении ювелирного в Минске

Напомним, утром 17 августа в Минске трое мужчин связали продавцов и вынесли из магазина драгоценности.