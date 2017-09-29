В ванной следователи обнаружили двух мертвых девочек: подробности трагедии в Березино

Новости Беларуси. В Березино выясняют обстоятельства смерти двух новорожденных и их матери. 28 сентября вечером в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии была доставлена молодая женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи выяснили, что пациентка недавно рожала.

Спасти ее не удалось.

А уже позже следователи обнаружили у нее в квартире двух новорожденных без признаков жизни.

В отделение районной больницы 29-летнюю жительницу Березино медики доставили в принудительном порядке. Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница. Она и вызвала скорую помощь. В ходе обследования врачи установили, что пациентка совсем недавно рожала.

Через несколько часов в больнице она умерла, а почему отказывалась от госпитализации, станет известно чуть позже. В квартире у роженицы, в ванной, следователи обнаружат двух мертвых новорожденных малышек. Такая цена домашних родов.