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Трагедии можно было бы избежать: Минздрав о гибели матери и новорожденных после домашних родов в Березино

29 сентября 2017 17:21
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Новости Беларуси. В Березино после домашних родов умерла мать и две новорождённые девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедии можно было бы избежать: Минздрав о гибели матери и новорожденных после домашних родов в Березино-1

Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
У нас есть все основания предполагать, что если бы женщина вовремя встала на учет, наблюдалась и обратилась за родовспоможением в родильное отделение, то данной трагедии удалось бы избежать. Мне очень хочется, чтобы эта трагедия поставила бы просто точку в дискуссии, можно или нельзя рожать дома без квалифицированной медицинской помощи.

Это не первый случай, когда домашние роды приводят к смерти. Так, в феврале 2017 года в Витебске женщина родила жизнеспособную девочку, но ребенок захлебнулся. Мама не смогла оказать помощь и очень поздно вызвала медиков. На суде всё объяснила тем, что не доверяет профессионализму врачей и считает произошедшее несчастным случаем (читать далее). 

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и родственников.

Будет проведен ряд судебно-медицинских исследований, которые помогут установить причину смерти матери и девочек, а также выяснить, родились ли дети живыми.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Елена Богдан

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