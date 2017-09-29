Избивала, душила и угрожала убийством: жительница Витебска избивала сына-инвалида за отказ от поста и молитв

Новости Беларуси. 30 июля жительница Витебска сильно избила несовершеннолетнего сына-инвалида за отказ от молитвы.

По информации прокуратуры Витебска, женщина работала в церковной лавке, была глубоко верующей, соблюдала посты и совершала паломничества по святым местам. Семья производила впечатление благополучной.

Ольга Королёва, старший помощник прокурора г. Витебска, младший советник юстиции:

Свою веру она пыталась привить и несовершеннолетнему Н., но мальчик был не готов часами молиться, отказываться от пищи. Строгое соблюдение всех требований матери, причиняло ребенку невыносимые нравственные и физические страдания, поскольку несовершеннолетний Н являлся ребенком-инвалидом.

За неповиновение мать строго наказывала сына. В конце июля женщина схватила ребенка, ударила его книгой, потом несколько раз стеклянной банкой и повалила на землю. После чего мать села на ребенка сверху, начала душить и угрожать убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

В конце сентября в специальные органы было внесено представление с требованием изъять несовершеннолетнего из семьи.